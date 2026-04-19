'Нет нефти - нет кредита': Орбан продолжил шантажировать Украину

Орбан заверил, что Будапешт перестанет стоять на пути одобрения кредита, как только поставки нефти будут возобновлены.

Виктор Орбан, который является действующим премьер-министром до вступления в эту должность Петера Мадьяра, продолжает шантажировать Украину нефтепроводом "Дружба". На своей странице в соцсети X он заявил, что не разблокирует европейский кредит на 90 млрд евро для Украины, пока не будут возобновлены поставки нефти через трубопровод.

"Через Брюссель мы получили сигнал от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти через трубопровод "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия снимет свою блокаду займа ЕС на 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег", - написал Орбан.

Премьер Венгрии заверил, что Будапешт перестанет стоять на пути одобрения займа, как только поставки нефти будут возобновлены. Он добавил, что выплата займа не накладывает на Венгрию финансового бремени или обязательств.

Видео дня

Орбан отказался от участия в саммите ЕС после поражения на выборах

Ранее Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, проигравший парламентские выборы 12 апреля, не примет участия в предстоящем саммите европейских лидеров, который пройдет 23-24 апреля на Кипре.

В издании отметили, что Орбан решил отказаться от поездки, поскольку его политическое будущее остается неопределённым после завершения более чем 15-летнего пребывания у власти.

Вас также могут заинтересовать новости: