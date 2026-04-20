20 апреля принято поминать близких и молиться Богородице.

Двадцатый день апреля отметится интересными народными верованиями, которые важно соблюдать каждому украинцу. По православным верованиям праздник 20 апреля проводится в честь богородичной иконы с мощной исцеляющей силой. А на планете чествуют язык с самым большим количеством носителей.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальные торжества 20 числа отсутствуют, поэтому в нашей стране будет обычный рабочий понедельник. И хотя государственный праздник сегодня в Украине отсутствует, у этой даты есть немало интересных народных обычаев и запретов.

Какой сегодня праздник в мире

ООН отмечает в сегодняшнюю дату День китайского языка, который является родным для около 1,3 миллиарда человек. Он считается одним из самых сложных в мире для изучения иностранцами. В честь этого события проводятся фестивали и культурные мероприятия, посвященные китайской письменности.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День благодарности волонтерам, День одинакового внешнего вида, День магазинов музыкальных инструментов, День клубничного блонда и День пирога с ананасами.

Какой сегодня праздник церковный

20 апреля верующие чествуют по новому стилю Византийскую икону Богородицы. Многочисленные сведения говорят о том, что этот святой образ способен исцелить тяжелые заболевания, даже такие, как паралич.

Верующие, которые еще соблюдают старый стиль, отмечают сегодня праздник митрополита Григория Митиленского. У этого святого в молитвах просят исцеления душевных страданий.

Какой сегодня праздник в народе

Вот какие про сегодняшний день составлены приметы погоды:

если ветра нет, то ожидается хороший урожай зерна в этом году;

на реке много диких уток - к засушливому жаркому лету;

пауки начали плести паутину - май будет теплым;

если облака плывут против ветра, то скоро погода испортится.

Народные обычаи этого дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Во вторую неделю после Пасхи у украинцев наступал поминальный период под названием "Проводы". В этом время люди посещают и убирают могилы близких, читают молитвы за упокой души и за ужином оставляют миску с едой для погибшего.

По давним верованиям сегодняшняя дата считается очень удачной для посадки плодовых деревьев и семян овощей. Вообще любая работа в этот день принесет в дом благополучие. Также день будет хорошим для венчания и свадьбы.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в праздник сегодня дорогостоящие покупки и необдуманные финансовые траты. Кроме того, церковь не рекомендует поминать умерших спиртным и устраивать застолья на кладбище, а также оставлять возле гроба продукты питания.

Также есть одно необычное верование - не стоит после наступления темноты смотреть в окно, иначе можете увидеть в нем нечисть. А заглядывать в чужие окна нельзя, поскольку можете перебрать на себя проблемы других людей.

