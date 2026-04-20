Есть ли в Припяти мутанты: ученый рассказал, кто населяет город-призрак

Припять - малая часть большой экосистемы, сформировавшейся в отсутствие людей.

В Чернобыльской зоне нет никаких мутантов в том виде, в котором их себе представляют обыватели. Однако для зоологов действительно там есть много интересного. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

"Ничего аномального не находил, поскольку это почти нереально в природных условиях. Но много чего случается интересного – на днях недалеко от Чернобыля увидел стадо оленей, возле которого паслись две лошади. Обычно эти копытные не примыкают друг к другу. Однако большей стаей безопаснее передвигаться, потому что вряд ли волк подойдет к такой компании", – отметил он.

Вместе с тем Вишневский подтвердил, что в Чернобыльской зоне действительно водятся крупные сомы. Не такие гигантские, как в народных небылицах, но все же весьма солидные.

Видео дня

"Те, что я с японскими специалистами вытаскивали из воды, были более метра и даже полтора длиной", – сообщил ученый.

Правда, ничего сверхестественного в них нет.

"Сом имеет способность расти фактически в течение всей жизни... Если его не трогать, достигает впечатляющих размеров", – отметил Вишневский.

Что касается города Припять, то, по словам ученого, большинству животных он абсолютно не интересен.

"Нам поставили задачу автоматическими камерами снять животных в Припяти. Сколько мы бы ни ставили этих камер, поняли, что город неинтересен зверям. Они в основном используют его как транзит, или заходят сюда зимой, чтобы поесть тополь и другие лиственные деревья", – говорит Вишневский.

Он отметил, что Припять – вообще-то очень компактный городок, который можно пройти насквозь за 10 минут.

"В Припяти на постоянной основе, скорее всего, живут лисы и зайцы. Также на многоэтажках поселился сокол пустельга, высотки для него достаточно комфортные", – добавил он.

Также Вишневский сообщил, что локация Рыжий лес (убитый радиацией участок леса) в прежнем виде сегодня не существует.

"Рыжего леса как такового уже нет, на его месте уже новые кустовые заросли вербы и молодые березы, разреженные посадки сосны на западном краю. Там водятся разнообразные мыши и обычный набор животных – крупные копытные и хищники. А еще – летучие мыши", – уточнил он.

Дикая природа в зоне ЧАЭС: последние новости

Как писал УНИАН, в зоне ЧАЭС сформировалось стадо полудиких коров, которые остались сами по себе после смерти самоселов из села Лубянка в 2016 году. До полномасштабного вторжения РФ их численность была стабильной – около 18–20 особей, однако в настоящее время сократилась до 12 из-за естественной смертности и возможных нападений хищников.

При этом животные хорошо адаптировались: сформировали стадную структуру, выработали защитное поведение, а доминантный бык играет ключевую роль в сплоченности группы. Коровы живут автономно, питаются преимущественно травой, зимой используют жировые запасы и прячутся в брошенных зданиях.

Вас также могут заинтересовать новости: