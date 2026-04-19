Украина договорилась с МВФ снять вопрос о новых налогах для ФОП, – Свириденко

В 2027 году будут искать альтернативные источники пополнения бюджета.

На данный момент введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей откладывается. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам консультаций с Международным валютным фондом.

"МВФ с пониманием отнесся к деликатности вопроса введения НДС для ФОП – как для общества, так и для парламента. Во время весенних собраний мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно деликатная тема и неконструктивная идея, как неоднократно говорил об этом президент Зеленский представителям МВФ", – сообщила она в Telegram.

Свириденко уточнила, что во время весенних собраний в Вашингтоне проводились многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

Видео дня

"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год", – написала премьер-министр.

НДС для физических лиц-предпринимателей – что известно

Напомним, что Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества. Согласно тексту Меморандума, пакет налоговых мер на 2026–2027 годы будет включать, в частности, отмену льгот по уплате НДС для ФОП.

Планировалось, что с 1 января 2027 года ФОП и юрлица на упрощенной системе должны будут регистрироваться плательщиками НДС в случае превышения дохода. Речь идет о ситуации, когда общая сумма операций по поставке товаров или услуг за последние 12 календарных месяцев превышает 4 млн грн (без учета НДС). В таком случае регистрация в качестве плательщика НДС станет обязательной.

