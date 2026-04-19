Правительство Ирана с пренебрежением отреагировало на заявление ЕС об открытии Ормузского пролива, – Politico

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала Иран соблюдать международное право и открыть Ормузский пролив, на что в Иране ей дали резкий ответ.

Иранское правительство высмеяло призывы главной дипломатки ЕС Каи Каллас об открытии Ормузского пролива и соблюдении международного права, сообщает Politico.

Издание сообщило, что в воскресенье, 19 апреля, морское движение было полностью остановлено после того, как иранские катера открыли огонь по судам, которые попытались пройти через эту важную водную артерию.

"Тегеран отказался от своего предыдущего решения открыть Ормузский пролив в ответ на блокаду иранских портов американскими военно-морскими силами, которая угрожает помешать экспорту нефти", – говорится в статье.

Сообщается, что западные лидеры призвали иранский режим вновь открыть водный путь, через который проходит пятая часть мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

Издание отметило, что длительное закрытие этого пути приводит к росту мировых цен на нефть и ухудшает перспективы экономического роста во всем ЕС.

"Согласно международному праву, транзит через такие водные пути, как Ормузский пролив, должен оставаться открытым и бесплатным", – написала в соцсети глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Однако, как отмечает издание, правительство Ирана пренебрежительно отреагировало на заявление Каллас.

"О, это "международное право"?! То самое, которое ЕС достает с полки, чтобы поучать других, тихо давая зеленый свет американо-израильской агрессивной войне – и закрывая глаза на зверства против иранцев?!", – написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи в соцсети Х.

Он также добавил, что Иран будет принимать необходимые меры, чтобы Ормузский пролив не использовался против них.

"Ни одно положение международного права не запрещает Ирану, как государству, имеющему выход к морю, принимать необходимые меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива для осуществления военной агрессии против Ирана", – заявил Бакаи.

По его словам, "беспрепятственный транзитный проход" через Ормузский пролив невозможен после того, как "американо-израильская агрессия привела американские военные силы в непосредственную близость к проливу".

Блокировка Ормузского пролива: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) ввел так называемый режим "гибридной блокады" Ормузского пролива. В заявлении КСИР указаны 4 ключевых пункта правил прохождения судов. В частности, гражданские суда смогут проходить через пролив только по предварительному согласованию с ВМС КСИР. При этом ни одному военному кораблю не разрешается входить или проходить через Ормузский пролив. По данным CNBC, после этого заявления сервис Kpler зафиксировал разворот танкеров, не имевших иранского разрешения.

Также мы писали, что , по данным Reuters, по меньшей мере два торговых судна были обстреляны Ираном во время прохода через Ормузский пролив. Добавляется , что это произошло вскоре после заявлений Тегерана об усилении военного контроля над водным путем. Источники в сфере морской безопасности рассказали изданию, что суда получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы "закрытии пролива" и запрете на проход. Примечательно, что морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивший через пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: