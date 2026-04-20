Совместные усилия США и Израиля против Ирана ещё не завершились, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что никто не знает, что принесет завтра или послезавтра.

США и Израиль достигнут своих целей и принесут больше надежды и света свободным народам мира, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении, произнесенном совместно с президентом Аргентины Хавьером Милеи, сообщает The Times of Israel.

В частности, премьер Израиля намекнул, что войне против Ирана, которую он начал вместе с США, еще не пришел конец.

"Совместные усилия США и Израиля против Ирана еще не завершились. В любой момент могут произойти новые события. Кто знает, что принесет завтра или послезавтра", – заявил Нетаньяху.

Видео дня

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, американские представители отправились в Исламабад для переговоров. Трамп подчеркнул, что США предлагают Ирану "справедливое и разумное соглашение". Глава Белого дома отметил, что накануне Иран открыл огонь в Ормузском проливе, чем нарушил договоренность о прекращении огня. Он привел данные, что под обстрел попали французский корабль и грузовое судно из Великобритании. Трамп заявил, что если Тегеран не даст согласие на сделку, "США выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране".

Также мы писали, что Трамп сообщил о том, что Военно-морские силы США перехватили иранское судно в Оманском заливе. Президент США рассказал, что судно под иранским флагом TOUSKA "попыталось прорвать нашу морскую блокаду". По его словам, из этой попытки ничего не вышло. Трамп добавил, что ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance выдал строгое предупреждение иранскому судну остановиться, но экипаж отказался выполнить приказ. Поэтому американский корабль "остановил их, пробив дыру в машинном отделении".

Вас также могут заинтересовать новости: