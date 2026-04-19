Отдали гражданских на расстрел: криминалист о действиях полицейских во время теракта

Криминальный психолог отмечает, что полиция должна была хотя бы сказать людям, чтобы они легли на землю.

Полицейские, которые бежали от стрелка во время теракта в Киеве, по сути, отдали беззащитных людей на расстрел. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Юрий Ирхин, судебный эксперт и криминальный психолог, комментируя видео, на котором полицейские убегают от стрелка вместо того, чтобы предпринимать действия, направленные на его задержание.

Он отметил, что в свое время работал в органах внутренних дел.

"Нас тогда четко учили в таких ситуациях, во-первых, не поворачиваться спиной и не убегать. Если есть угроза, то лечь, занять удобную позицию для того, чтобы уменьшить риск быть убитым, а не убегать, повернувшись к стрелку спиной", – сказал Ирхин.

Видео дня

Кроме того, подчеркнул он, если есть оружие, то нужно сделать все, чтобы его применить.

"Но здесь вопрос, было ли у них оружие… Я думаю, что компетентные органы с этим разберутся", – отметил эксперт.

В то же время Ирхин подчеркнул, что "ситуация довольно позорная".

"Полицейские, по сути, отдали на расстрел людей, беззащитных граждан. Которых они даже с точки зрения содержания присяги призваны защищать. Даже прикрыть своим телом", – сказал он и добавил, что полиция должна была хотя бы сказать людям лечь на землю.

Теракт в Киеве и действия полиции

Как сообщал УНИАН, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком. В конце концов, его ликвидировали. Дело квалифицировали как теракт. В результате теракта погибло 6 человек.

На одном из видео теракта, которое распространили очевидцы, видно, как патрульные убегают с места, услышав звуки стрельбы. Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, которые сбежали от стрелка во время теракта, на период проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

