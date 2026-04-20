Около 70 тысяч мужчин могли выехать за границу с нарушениями: юрист назвал три категории

В качестве возможного механизма возвращения таких украинцев адвокат предложил идею государственных гарантий.

Примерно 70 тысяч украинских мужчин могли выехать за границу с нарушениями, однако не все такие случаи одинаковы с юридической точки зрения. Об этом сказал адвокат Олег Мицик в эфире День.LIVE.

Он отметил, что существует три категории таких людей:

те, кто выехал законно, но не вернулся - формально нарушений нет, но есть вопрос этики;

те, кто пересек границу нелегально - их сложно идентифицировать из-за отсутствия документов;

те, кто использовал поддельные документы - именно к ним могут быть реальные юридические претензии, вплоть до экстрадиции.

"С точки зрения законодательства, часть людей пересекла границу законно, но поступила непорядочно. А вот использование поддельных документов - это уже основание для ответственности", - объяснил Мицик.

В то же время, по его словам, страны Европы не могут принудительно возвращать украинцев только из-за призывного возраста, ведь это противоречит их правовым принципам и может привести к массовым искам.

Поэтому в качестве возможного механизма возвращения адвокат предложил идею государственных гарантий, а именно бронирование мест на предприятиях для тех, кто готов легализовать свой статус в Украине.

Как писал УНИАН, ТЦК больше не принимают документы на отсрочку. По словам юриста, теперь военнообязанные могут оформить отсрочку через приложение "Резерв+" или через ЦНАП.

"Заявление об отсрочке заполняется администратором ЦНАП. В настоящее время при подаче документов через ЦНАП оригиналы уже не забирают. Администратор ЦНАП отсканирует их и отправит в электронном виде в комиссию ТЦК. Вам же администратор выдаст опись входящих документов", - пояснил он.

В то же время социолог отметил, что украинцы неохотно говорят о мобилизации. Он подчеркнул, что относительное большинство граждан в возрасте 18-35 лет считают мобилизацию "чрезмерной".

"О мобилизации люди не очень хотят говорить, потому что объективно каждый понимает: если не будет притока военнослужащих в ряды Вооруженных сил Украины, то кто тогда будет держать фронт? И завтра россияне будут в Днепре, а послезавтра - дальше. Это объективно понятно", - сказал социолог.

