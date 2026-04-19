Новичок и опытный офицер: появились подробности о копах, сбежавших с места стрельбы

В полиции говорят, что патрульные были дезориентированы и не смогли сразу понять, откуда ведут огонь.

Двое патрульных полицейских, сбежавших с места вчерашней стрельбы в Киеве, – это новичок, недавно поступивший на службу, и опытный офицер с более чем 10-летним стажем. Об этом сообщил на брифинге Евгений Жуков, который сегодня подал в отставку с должности руководителя патрульной полиции.

По словам Жукова, один из этих двух патрульных – офицер, работающий с 2024 года. С ним "в усилении" была коллега, работающая в полиции с 2015 года.

Он отметил, что в этом конкретном случае полицейские не успели сориентироваться, когда начались выстрелы.

Видео дня

"Они не подъехали туда, а оставили машину в районе возле дома. Потому что не знали, где это происходит. Бежали уже на крики. Подбежали к подъезду. Сидел ребенок, сидела женщина и лежал мужчина. И они прежде всего начали ориентироваться в ситуации. Коллега подошла к ребенку и сказала, что у него ранение в голову. И было принято решение – нужно бежать в машину за аптечкой. Только они развернулись, как начались выстрелы. И они так отреагировали, что не сориентировались, откуда ведут огонь, и начали бежать в сторону своей машины", – рассказал Жуков.

Он уточнил, что полицейские имели при себе оружие и даже достали его из кобуры, но так и не применили.

"Конечно, под угрозой находились как граждане, так и полицейские. Но [порядок] действий прост: он должен был достать оружие и сделать предупредительный выстрел вверх. Но если уже идет угроза, то должен был бы его применить. Но он сориентировался так и, к сожалению, его не применил", – отметил Жуков.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский добавил, что считает поведение этих двух полицейских "позорным". Он заверил, что уголовное производство против них было бы открыто даже без общественного резонанса, поскольку их действия и так были зафиксированы на бодикамерах.

Стрельба в Киеве: последние новости

Как писал УНИАН, полиция восстановила хронологию вчерашней стрельбы в Киеве. Выяснилось, что все началось с бытовой ссоры между соседями, которая переросла в применение сначала травматического, а уже потом огнестрельного оружия.

Между тем в МВД не считают рациональным лишать теперь украинцев права на самозащиту с оружием в руках. Министр Игорь Клименко, напротив, выразил убеждение, что Украине нужен полноценный закон о гражданском огнестрельном оружии.

