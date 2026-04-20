Во Львове объявили жёлтую опасность: что происходит

На сегодняшний день по городу и области объявлено предупреждение.

Утром 20 апреля во Львове уже прошел дождь, но синоптики предупреждают, что и днем в городе ожидаются значительные осадки. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 20 апреля утром и днем ожидается сильный дождь", – говорится в предупреждении.

Кроме того, предупреждение объявлено и по Львовской области, где сегодня также местами ожидаются значительные дожди.

Из-за непогоды на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.

20 апреля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией.

Будет облачно. Временами будут идти дожди, утром и днем местами осадки будут значительными. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Температура днем по области ожидается от +6° до +11°, а во Львове термометры покажут +8°...+10°.

В Украине сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. На Правобережье пройдут умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь.

Ветер будет 5-10 м/с, а термометры в большинстве областей покажут +5°...+10°. В Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до более приятных +11°...+16°.

