Во Львове объявили жёлтую опасность: что происходит

Утром 20 апреля во Львове уже прошел дождь, но синоптики предупреждают, что и днем в городе ожидаются значительные осадки. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 20 апреля утром и днем ожидается сильный дождь", – говорится в предупреждении.
Кроме того, предупреждение объявлено и по Львовской области, где сегодня также местами ожидаются значительные дожди.
Из-за непогоды на Львовщине введен I уровень опасности, желтый.
20 апреля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией.
Будет облачно. Временами будут идти дожди, утром и днем местами осадки будут значительными. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Температура днем по области ожидается от +6° до +11°, а во Львове термометры покажут +8°...+10°.
В Украине сегодня будет преобладать облачная погода с прояснениями. На Правобережье пройдут умеренные, местами значительные дожди, в северных областях местами небольшой дождь.
Ветер будет 5-10 м/с, а термометры в большинстве областей покажут +5°...+10°. В Закарпатье и на юге страны воздух прогреется до более приятных +11°...+16°.