17 000 блюд в день: сколько стоит питание экипажа USS Abraham Lincoln

Экипаж авианосца выпивает невероятные 20 000 чашек кофе каждый день.

На борту авианосца USS Abraham Lincoln размещается объединенный экипаж и авиагруппа численностью около 5680 человек – это численность населения небольшого города. Кормление такого количества людей требует масштабной круглосуточной работы кухни, пишет WioNews.

Ежедневные расходы на продукты для американского супер-авианосца составляют от 45 000 до 65 000 долларов. Это означает, что ВМС США тратят до 455 000 долларов каждую неделю только на питание экипажа во время развертывания.

При этом на кухне готовят до 17 000 блюд каждые 24 часа - это включает завтрак, обед, ужин и "полночные пайки" – специальный ночной рацион для моряков, работающих в ночную смену. За один день экипаж расходует 730 килограммов мяса, 160 килограммов салата, 600 литров молока и 30 ящиков хлопьев.

Кроме того, экипаж авианосца класса "Нимиц" выпивает невероятные 20 000 чашек кофе каждый день.

Поскольку авианосец находится в море в течение нескольких месяцев, запасы продовольствия необходимо пополнять во время движения в открытом море. Суда снабжения поддерживают скорость авианосца каждые семь-десять дней, чтобы переправлять до 320 000 килограммов продовольствия.

Чтобы поддерживать высокий моральный дух, команда поваров обновляет меню корабля каждые 14–21 день. Они также используют свежие ингредиенты, доставляемые из близлежащих портов союзников, чтобы блюда не становились слишком однообразными.

Вас также могут заинтересовать новости: