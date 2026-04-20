ВСУ нашли эффективный способ перекрыть поставки боеприпасов для артиллерии РФ, - Forbes

Украина все чаще нацеливается на машины с боеприпасами для российской артиллерии.

РФ развернула тысячи артиллерийских систем на линии фронта, при этом, учитывая ширину и глубину поля боя, Украине нецелесообразно выслеживать все эти системы, но она нашла новую стратегию. Как пишет Forbes, ВСУ нацеливаются на конвои снабжения, перевозящие большие объемы снарядов для артиллерии, и таким образом нарушают основные военные операции России.

Применение российской артиллерии

Российские воинские части обычно организованы вокруг артиллерии как основного боевого подразделения. Операции обычно начинаются с концентрированного артиллерийского огня для подавления и уничтожения целевого района. Затем пехотные и механизированные части продвигаются для захвата и обеспечения безопасности этого района. После этого артиллерия продвигается во вновь захваченный район под защитой этих сил, и цикл повторяется. При этом если Украина заменила большую часть своей артиллерии ударными беспилотниками, то Россия использует свои беспилотники в основном для дополнения артиллерии.

За время войны Россия потеряла значительную часть своей артиллерии в результате ударов украинских беспилотников. Тем не менее, РФ ремонтирует поврежденные орудия, а также вернула на вооружение старые системы. Дальность их стрельбы варьируется от 20 до 70 км и более, создавая многоуровневую сеть огня вдоль линии фронта.

Критическая уязвимость российской артиллерии

Российскую артиллерию трудно обнаружить. Многие системы хорошо замаскированы и скрыты, а после выстрела гаубицы быстро меняют позицию, чтобы избежать обнаружения. Эти системы либо гусеничные, либо буксируются тактическими машинами, что позволяет им передвигаться по разнообразной местности и избегать предсказуемых маршрутов. Кроме того, они могут быть рассредоточены по контролируемой Россией территории, оставаясь при этом в зоне досягаемости украинских линий.

Это создает сложную задачу поиска для украинских беспилотников, и даже при обнаружении многие российские артиллерийские позиции защищены противодроновыми сетками или солдатами с дробовиками.

Однако для поддержания огня этим системам необходим постоянный поток боеприпасов. Россия расходует боеприпасы с высокой скоростью, по сообщениям, выпуская от 10 000 до 15 000 артиллерийских снарядов в день. Эти боеприпасы доставляются грузовиками снабжения, такими как КамАЗ-5350 или Урал-4320, которые могут двигаться только по дорогам.

Соответственно, атаковать эти грузовики снабжения для Украины гораздо проще, чем обнаружить сами артиллерийские установки.

"Вместо того чтобы искать в двухмерном пространстве, украинские дроны могут сосредоточиться на патрулировании дорог. Таким образом, Украина все чаще нацеливается на машины снабжения артиллерии, нанося удары на расстоянии до 60 км за их оборонительными линиями, когда они движутся по этим маршрутам. В некоторых случаях дроны могут даже ждать на обочинах дорог, экономя заряд батареи, пока не проедет машина снабжения. Затем дрон взлетает, преследует машину и наносит удар, обычно по топливному баку", - отмечается в статье.

Помимо предсказуемых траекторий, эти грузовики с боеприпасами также являются относительно легкими целями. Учитывая их вес и колесную конструкцию, им трудно маневрировать вне дорог, чтобы уклоняться от дронов, и они также не имеют возможности нести обширную защиту от беспилотников, такую ​​как системы защиты типа "еж" или "черепаха". В результате одного ударного беспилотника часто достаточно, чтобы взорвать перевозимые боеприпасы, уничтожив при этом машину, пишет Forbes.

Украина расширяет свои зоны поражения

Районы, которые ранее были пригодны для артиллерийского огня, становятся труднодоступными, поскольку машины снабжения становятся целью еще до того, как смогут достичь огневых подразделений. Фактически, это создает более широкую зону, где российские войска могут физически действовать, но не могут эффективно снабжаться, что ограничивает их боеспособность.

Эта стратегия соответствует цели Украины по максимизации эффективности своих систем вооружения при одновременной экономии ресурсов. Один удар может уничтожить большое количество боеприпасов и вывести из строя сразу несколько артиллерийских систем, в отличие от множества беспилотников, часто необходимых для уничтожения одной гаубицы.

Украина применяет неожиданные тактики

Ранее СМИ писали, что Украина применяет нестандартные подходы к морской войне, охотясь за теневым флотом РФ. Украинцы используют коммерческие суда, которые достигают нейтральных вод и оттуда запускают беспилотные системы. Также начиненные взрывчаткой морские беспилотники можно легко маскировать в обычных контейнерах и транспортировать по всему миру.

Ключевым технологическим прорывом стало использование спутниковой связи Starlink, позволяющей управлять дронами на большом расстоянии.

