МИД протестует против несогласованного с Украиной визита Путина в оккупированный Крым

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Попытки отпраздновать годовщину российской агрессии против Украины и вероломного захвата Автономной Республики Крым выглядит цинично на фоне серьезных экономических, социальных и гуманитарных проблем на полуострове. За 2 года российско-кремлевским оккупантам удалось вернуть Крым в сталинские времена авторитаризма, бесправия и репрессий», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как констатируют в МИД Украины, «государство-агрессор продолжает нарушать на оккупированной территории права человека, осуществляет террор против несогласных, на полуострове фактически отсутствуют свобода слова, СМИ и вероисповеданий, ежедневно происходят систематические притеснения прав украинцев и крымскотатарского народа».

Вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как государство-оккупанта соответствии с нормами международного права, на ее должностных лиц, а также на незаконную оккупационную «власть», отмечается в заявлении.

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В МИД также отметили, что все мировое сообщество в эти дни, как и два года назад, однозначно высказалось с осуждением безответственных действий государства-оккупанта.

Отмечается, что «Украина и все демократические государства мира удвоят совместные усилия для того, чтобы жители украинского полуострова освободились от авторитарного оккупационного режима, а Крым снова стал свободным».

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин прибыл в Крым во вторую годовщину оккупации полуострова. Он посетил район Керченского пролива, где проходит строительство моста. Также Путин проведет совещание по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя».

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