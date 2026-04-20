Неделя в Украине начнется с дождей и похолодания: где температура упадет ниже +10°

Теплая погода еще задержится на юге страны.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с похолодания и дождей, которые сегодня накроют западные области. Тут температура упадет до +9°...+11° и только на Закарпатье будет на пару градусов теплее. До +9°...+13° температура снизится и в северной части страны. В центре и на востоке ожидается +11°...+14°, а на юге сохранится тепло до +16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Ровно сегодня облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 20 апреля ночью +3°, днем +11°, облачно с прояснениями, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Виннице сегодня будет +3°...+13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+13°.

В Одессе 20 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +16°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+16°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

В Северодонецке - облачнос прояснениями, температура ночью +3°, днем +13°.

20 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 апреля - преподобного Теодора Трихины. По приметам, если светит солнце и есть заморозки, то будет хороший урожай гречихи.

Вас также могут заинтересовать новости: