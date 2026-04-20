Россияне проводят штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что происходит

Возможно, враг проводит разведывательные операции перед будущими наступлениями.

Россияне за последние дни провели несколько штурмов размером с взвод или меньше по всей линии фронта, в то же время вряд ли эти усилия хоть как-то значительно усилят российское весенне-летнее наступление 2026 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, аналитики отмечают, что войска РФ за последние 48 часов провели четыре механизированных и моторизованных штурма в трех областях – два механизированных штурма к востоку от Часова Яра 18 и 19 апреля, моторизованный штурм с использованием нескольких грузовиков "Урал" и как минимум шести мотоциклов к востоку от Святопетровки (северо-западнее Гуляйполя) 18 апреля, а также взводный механизированный штурм вблизи Кучерова, Курской области (юго-восток от Глушково) 19 апреля.

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что эти штурмы привели к тактически значимым успехам, и три из четырех штурмов, по-видимому, не вышли за пределы линии соприкосновения", - указывается в отчете.

Аталитики предполагают, что эти штурмы, возможно, представляли собой разведывательные операции, направленные на изучение, выявление или проверку украинских позиций и оборонительных сооружений перед будущими наземными наступлениями. Россияне также могли проводить ситуативные штурмы, направленные на использование предполагаемых или фактических тактических преимуществ вблизи Часова Яра, Святопетровки и Кучерова.

В ISW считают, что российские войска, возможно, намерены проводить такие штурмы по всему театру военных действий, чтобы закрепить украинские силы в районах, которые в настоящее время не являются приоритетными для России: продвижение к крепостному поясу Украины в Донецкой области, особенно на его северную оконечность - Славянск.

"В то же время для достижения оперативно значимого эффекта закрепления российским войскам потребуется задействовать более значительные силы и материальные ресурсы в течение более длительного периода времени", - подчеркивают в ISW.

Аналитики также отмечают, что российские войска стремились поддерживать иллюзию одновременного продвижения по нескольким направлениям во время своего весенне-летнего наступления, однако пока их усилия не приносят особых результатов:

"Российские войска распределяют силы таким образом, что отвлекают ресурсы от основных операций, и механизированные и моторизованные штурмы 18-19 апреля в значительной степени не поддерживают усилия в Славянске. Только наступление к северо-западу от Гуляйполя происходило в районе, который, как сообщается, российские войска усилили стратегическими резервами, и российские войска продолжают испытывать трудности с достижением своих целей весенне-летнего наступления".

По данным DeepState, российская армия продвинулась в двух населенных пунктах Сумской общины вблизи границы. Речь идет о селах Проходы и Таратутино Краснопольской поселковой общины.

17 апреля аналитики сообщали о продвижении россиян вблизи двух населенных пунктов Покровского района Донецкой области - Родинского и Лимана. А 19 апреля оккупанты продвинулись вблизи села Резниковка.

