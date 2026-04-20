Выглядит как куча белья: ученые нашли рекордного морского обитателя на глубине более 2 км

Губку обнаружили с помощью подводного робота.

Ученые нашли на глубине более 2 километров у берегов Гавайев рекордного обитателя, возраст которого, возможно, исчисляется тысячами лет. Это была огромная стеклянная губка, которая оказалась самой большой на планете, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что эту губку обнаружил подводный робот, которого запустили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это произошло в августе 2015 года.

Исследователи взяли образцы другой губки, находившейся поблизости, которую они посчитали представителем того же вида. Анализ показал, что это был вид стеклянной губки, принадлежащий к семейству Rossellidae и подсемейству Lanuginellinae.

До этого открытия самой большой губкой в мире считалась облачная губка (Aphrocallistes vastus), обитающая в мелких водах (менее 25 метров) у побережья Канады. Ее размеры составляли 3,4 метра в длину, 1,1 метра в высоту и 0,5 метра в ширину.

Ученые провели измерения вновь обнаруженной губки и подтвердили, что эта гигантская находка превосходила по размерам своего канадского собрата. Ее длина составляет 3,5 метра, высота - 2 метра, а ширина - 1,5 метра.

В издании отметили, что эта кремово-белая губка выглядит как неуклюжая куча белья. Складки ее тела увеличивают площадь поверхности для фильтрации воды, благодаря чему она получает пищу.

Также в издании напомнили, что губки являются фильтрующими животными. Они в основном питаются мелкими частицами в воде, такими как бактерии, детрит и планктон.

В Бангладеше спасли одного из самых редких приматов в мире

Ранее в Бангладеше спасли находящегося под угрозой исчезновения бенгальского лори, известного местным жителям как Lajjabati Banor, что в переводе означает "застенчивая обезьяна".

Животное спасли 13 апреля сотрудники природоохранных органов Бангладеша. Взрослый самец забрел в деревню Пашим Деоргач из близлежащего леса.

Бенгальский лори относится к числу самых маленьких приматов в мире. При этом он является самым крупным представителем рода. От головы до хвоста длина этих животных в среднем составляет от 25 до 38 сантиметров.

Кроме того, лори являются единственными ядовитыми приматами в мире. Укус этих животных ядовит, и они наносят его после того, как облизывают потовую железу на подмышке.

Вас также могут заинтересовать новости: