Почему вы до сих пор помните номер домашнего телефона из детства: все сложнее, чем кажется

Многие пожилые люди без труда вспомнят номер телефона в родительском доме, где они жили полвека назад.

Многие люди десятилетиями помнят свой старый номер домашнего телефона из времен детства. Может пройти 20 или 40 лет без единого упоминания этого номера, но если кто-то вдруг спросит о нем, многие из нас легко воспроизведут по памяти ту же самую комбинацию цифр. Как пишет издание VegOutMag, такая стойкая память объясняется далеко не только тем, что несколько десятилетий назад вам приходилось много раз повторять этот номер в различных ситуациях.

Психологи объясняют этот феномен сложной природой памяти, которая представляет собой не условную книгу со сплошным и хронологически последовательным текстом, а сложную систему взаимосвязанных блоков информации.

Как пишет автор публикации, домашний телефонный номер из времен детства – это не просто какие-то там цифры, это блок информации, "обернутый слоями эмоций, безопасности и чувства принадлежности", что и делает его почти незабываемым.

Видео дня

Поэтому ключевую роль в запоминании первого в жизни телефонного номера играет не столько его частое повторение, сколько общий контекст, в котором эти цифры использовались. Этот номер – это часть самого детства. А еще этот номер был гарантированной возможностью связаться с родителями, чтобы ни случилось и где бы вы ни оказались.

"Те семь цифр, которые вы выучили в детстве, не хранятся в вашем мозгу как числа – они закодированы как ощущение того, что независимо от того, насколько вы заблудились, кто-то, кто вас любит, всегда был на расстоянии одного звонка", – говорится в публикации.

Исследовательница Эбигейл Фейган добавляет, что речь идет об эмоциональной, а не механической памяти. Первый домашний номер телефона – это ассоциация с детством, а не просто сухая информация.

Автор публикации отмечает, что в эпоху смартфонов необходимость запоминать телефонные номера, кажется, навсегда отпала. Однако правда ли это, узнаем через пару десятилетий, когда первое поколение, рожденное с айфоном в руке, начнет ностальгировать по своему детству.

Вас также могут заинтересовать новости: