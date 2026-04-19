Не для ограничения критики Путина: Зеленский объяснил, зачем РФ блокирует доступ к соцсетям

Зеленский не исключает, что Россия может готовить новое масштабное наступление.

Ограничение доступа к социальным сетям в России связано не с тем, чтобы ограничить критику кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для национального телемарафона "Единые новости".

"Ограничение доступа к соцсетям в РФ, на мой взгляд, имеет более глубокое задание - чтобы не было бунтов", - сказал он.

Зеленский предположил, что бунт в РФ может вызвать масштабная мобилизация в больших городах, включая Москву и Санкт-Петербург. По его словам, россияне активно проводят мобилизацию для нового крупного наступления против Украины или ограниченного наступления на другие направления, в частности против стран Балтии, где Россия может рассчитывать на более быстрый эффект.

Президент подчеркнул, что дальнейшие действия Кремля будут зависеть от реакции НАТО и готовности союзников действовать сообща. Он отметил, что Альянс может поставить под сомнение саму основу своего существования, если не будет должным образом реагировать на потенциальную агрессию.

За использование Telegram российских солдат отправляют на штурмы

Ранее The Telegraph писало, что российских военнослужащих за неповиновение закону о запрете доступа к Telegram грозит "билет в один конец" в печально известные российские "мясные" штурмы. Утекшие приказы Минобороны России показывают, что Telegram был немедленно запрещен для оперативного использования российскими войсками в Украине.

Российские военные блогеры утверждают, что теперь военное руководство регулярно проверяет телефоны солдат, и любому, кто будет уличен в использовании Telegram, уничтожают телефон и отправляют на штурмовое задание, которое они описывают как "поездку в один конец".

