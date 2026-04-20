В Сумской области российские оккупанты пытались прорваться через трубу газопровода 'Дружба'

Российские военные пытались провести маневр на квадроциклах и мотоциклах вблизи населенного пункта Яблоновка.

Российские оккупанты в Сумской области предприняли попытку продвинуться через газопровод в районе населенного пункта Яблоновка, сообщает пресс-служба 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск в Telegram.

"Вы не поверите – но снова труба. Очередная попытка прорыва через газопровод на легкой технике – не впервые и не во второй раз, но с тем же результатом", – рассказали военные.

Добавляется, что российские военные пытались совершить маневр на квадроциклах и мотоциклах. Благодаря слаженной работе бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады и смежных подразделений действия противника были своевременно обнаружены и пресечены.

Приводятся данные, что было ликвидировано 35 российских военных, еще 17 оккупантов получили ранения. Также было уничтожено 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

Как отмечает "Милитарный", это уже четвертая по счету попытка российских оккупантов только с начала 2026 года выйти в тыл украинских подразделений на этом участке фронта, используя трубы газопровода "Дружба".

Первая попытка была зафиксирована в начале февраля этого года. Примечательно, что тогда группа из 22 российских пехотинцев попала в засаду подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады, которые заранее располагали данными о продвижении оккупантов.

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, российские оккупанты резко активизировались на нескольких направлениях фронта, а также перебрасывают туда оперативные резервы. По словам Снегирева, приоритетом для врага остается захват Донецкой области, где сосредоточены его основные усилия. По мнению эксперта, переброска наиболее подготовленных российских подразделений, включая морскую пехоту, на другие участки фронта, в частности, на Запорожское направление, может свидетельствовать о том, что РФ столкнулась с нехваткой боеспособных резервов.

Также мы писали, что в 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ рассказали, что в Запорожской области на одном из направлений российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на мотоциклах и грузовом автомобиле "Урал". В полку отметили, что враг понес значительные потери. Военные призвали россиян сдаваться, "пока не поздно", и обещают помочь безопасно добраться до места, где им "обеспечат права человека и защиту в соответствии с Женевской конвенцией".

