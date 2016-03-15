Нуланд: Украина должна освободиться от союза "грязных" денег и политики

Об этом она сказала во время слушаний в комитете Сената США на тему: "Украинские реформы - два года после революции на Майдане и российского вторжения".

"Возможность Соединенных Штатов и международного сообщества продолжать поддерживать Украину зависит от настроя ее лидеров поставить украинский народ и страну на первое место", - подчеркнула Нуланд.

Читайте такжеНуланд: 2016-й год может стать поворотным моментом для Украины

При этом помощник секретаря Госдепартамента США заявила, что все те, кто называет себя в Украине реформаторами, должны восстановить консенсус в руководящей команде и консенсус вокруг программы реформ Международного валютного фонда (МВФ) и соответствующей программы Европейского Союза в осуществлении настойчивых мероприятий по очистке от коррупции, восстановлению правосудия и либерализации экономики.

По мнению Нуланд, "имея большее единство и лидерство, 2016-й год может стать годом, когда Украина освободится от нечестивого союза грязных денег и грязной политики, которая грабит украинский народ в течение долгого периода".

Читайте такжеНуланд: РФ не должна ожидать от Украины изменений в Конституцию, пока сама не выполнит Минские соглашения

"Без этого Украина сползет снова назад к коррупции, беззаконию и вассальному государству", - подчеркнула Нуланд.