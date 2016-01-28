Посол США в РФ не исключает новых встреч Нуланд и Суркова по Минским соглашениям

Об этом заявил посол США в РФ Джон Теффт, передает РИА "Новости".

"Да, мы думаем, что это была полезная встреча. Наша цель - постараться поддержать "нормандский" процесс, и мы координируем нашу работу с Германией и Францией. Я думаю, что на данный момент никто не знает, будут ли дополнительные встречи. Как я сказал ранее, ключевой момент - это выполнить соглашения, и мы будем делать все, что необходимо, чтобы поддержать полное выполнение Минских соглашений", - сказал посол.

Теффт отметил, что "никто не говорит о том, что этот формат станет постоянным".

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По его словам, "если потребуются какие-то встречи, я думаю, что госсекретарь Керри скажет, что это было бы хорошо, но на данный момент мы не планируем какие-либо определенные встречи".

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что украинской стороне известен результат переговоров Нуланд с Сурковым.

В Государственном департаменте США заявили, что встреча Нуланд и Суркова 15 января была направлена на поддержку работы "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.