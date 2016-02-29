Конкурсная комиссия 1 марта начнет выбирать директора Госбюро расследований - Яценюк
13:33, 29 февраля 2016Политика
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Кабинет министров Украины на вторник, 1 марта, назначил первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Яценюк анонсировал первое заседания конкурсной комиссии / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на внеочередном заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«На завтра назначаем первое заседание конкурсной комиссии для того, чтобы начать процедуру назначения директора ГБР», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований в составе шести человек - по три представителя от президента и правительства и ожидает еще трех представителей от Верховной Рады.
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