Конкурсная комиссия 1 марта начнет выбирать директора Госбюро расследований - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на внеочередном заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«На завтра назначаем первое заседание конкурсной комиссии для того, чтобы начать процедуру назначения директора ГБР», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, правительство утвердило состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Государственного бюро расследований в составе шести человек - по три представителя от президента и правительства и ожидает еще трех представителей от Верховной Рады.