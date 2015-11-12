Рада создала Государственное бюро расследований

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 344, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказал председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, бюро будет расследовать преступления, которыми ранее занималась прокуратура, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро, и военных преступлений.

"Таким образом, прокуратура будет окончательно лишена функций досудебного расследования", - сказал Кожемякин.

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Законом определяется, что директора бюро назначает президент Украины по представлению премьер-министра, в соответствии с результатами открытого конкурса на занятие должности директора.

По словам советника министра внутренних дел Арсена Авакова Антона Геращенко, "сама борьба за кресло генерального прокурора теперь станет менее ожесточённой".

Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

Также определяется предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР на уровне 1,5 тыс. чел.