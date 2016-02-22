Штайнмайер назвал ключевой следующую встречу "нормандской четверки" в Париже

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД в Париже 3 марта станет ключевой, где будут засвидетельствованы определенные успехи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро сегодня в Киеве.

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"Мы сотрудничаем для реализации Минских договоренностей, и нет сейчас пока причин быть довольными прогрессом, который мы достигли за 12 месяцев. Но с другой стороны, пока мы не видим другой альтернативы процессу реализации этих договоренностей", - сказал Штайнмайер.

"Мы сейчас достигаем прогресса на уровне министров, мы встречаемся в Париже 3 марта. Это будет, я думаю, решительная ключевая встреча, где мы засвидетельствуем, что какие-то успехи уже были достигнуты в плане доверия нашему мирному процессу", - подчеркнул глава МИД Германии.

Яценюк,в свою очередь, отметил, что Евросоюз всегда поддерживал украинский народ в тяжелые времена, особенно Германия и Франции в течение последнего времени.

"Мы считаем, что, только сохраняя наше единство, мы сможем противостоять российской агрессии", - сказал глава украинского правительства.

Он также заявил, что Украина надеется на положительное решение ЕС по безвизовому режиму.

Как сообщал УНИАН, в последний раз главы МИД Украины, Германии, Франции и России проводили встречу 13 февраля в Мюнхене.

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Тогда глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на переговорах не было достигнуто конкретных результатов, поскольку они были «подготовительными к проведению полноформатных». В частности, он пояснил, что эти переговоры стали “подготовительными” из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (глава МИД Франция Лоран Фабиус перед этим подал в отставку).