Климкин на встрече глав МИД "нормандской четверки" поднимет вопрос деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам.

Он сообщил о создании механизма переговоров в формате «Женева плюс» для возобновления украинского суверенитета в Крыму.

Министр напомнил, что сейчас украинская сторона «пытается создать на различных международных площадках..., в наших переговорах какие-то элементы, которые позволят нам создать площадку по обсуждению крымской проблематики».

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«Мы давим. Конечно, Россия говорит, что пока это не предмет обсуждения. Я, кстати, подниму это во время нашей "нормандской встречи", она состоится в Мюнхене, или она состоится не в Мюнхене... И будем последовательно давить вместе с нашими партнерами. Мы постепенно обретаем международную поддержку», - подчеркнул Климкин.

"Сначала нужно начать эти дискуссии. У нас есть вопросы, которые касаются гуманитарного, экологического, экономического, навигационного измерения и безопасности, и, наконец, самого статуса временно оккупированного Крыма. Сможем ли мы начать с Россией дискуссии по всем вопросам одновременно - это вопрос дальнейшего обсуждения", - подчеркнул министр.

Климкин выразил надежду, что Россия понимает, что у Крыма в условиях оккупации нет будущего.

"У нас есть столько вопросов, и я надеюсь, что Россия понимает, что эти вопросы не решаются. И в результате под российской оккупацией Крым сегодня идет в никуда", - сказал Климкин.

По его убеждению, это понимают и люди, которые находятся в Крыму, а также представители международного сообщества.

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"Санкции в отношении Крыма - это отдельное звено. Санкции в отношении Крыма будут оставаться, как остается политика непризнания временной оккупации. И это понимание, я очень надеюсь, что и со стороны России, что Крым уходит в никуда, оно должно посадить Россию за стол переговоров. Каким он будет по форме - это другой вопрос", - подчеркнул министр.