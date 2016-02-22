Порошенко призывает Раду "не занимать страусиную позицию", а взять ответственность за выход из политического кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время брифинга в Виннице.

«Я считаю, что парламент должен наконец взять ответственность, а не занимать страусиную позицию. Ответственность для того, чтобы совместно, не перекладывая ответственность ни на кого, наработать выходы из кризиса. Но при этом не нужно посыпать голову пеплом, не нужно делать шаги, которые приводят к хаосу или дезорганизации государства. Я против досрочных парламентских выборов», - заявил Порошенко.

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Президент выразил убеждение, что на сегодняшний день перезагрузка власти нужна, но не путем досрочных парламентских выборов.

«Я считаю, что сегодня нужно пройти перезагрузку власти, это то, что хочет украинский народ. Кстати и правительство наконец заявило, что оно понимает эту необходимость», - сказал Порошенко.

По словам президента, принятие парламентом ряда важных законов дает уверенность, что выход будет найден и возвращен тот темп реформ, которого сегодня требует Украина.

«Для меня показательным является голосование по безвизовым законам. Это то, что в первую очередь нужно украинскому народу. Голосование за антикоррупционные законы – то, что наконец парламент смог сделать; он открыл честную и прозрачную приватизацию, он наконец обеспечил прозрачное управление государственной собственностью, которое не будет источником коррупции. Он наконец ускорил позицию и по антикоррупционной прокуратуре и по запуску электронных деклараций – это все важные вещи», - подчеркнул Порошенко.