Гройсман инициирует круглый стол для выхода из политического кризиса

Как заявил спикер на своей странице в Facebook, для выхода из нынешнего кризиса всем ответственным политикам, в частности, нужно за круглым столом сформировать совместный антикризисный план действий.

"Как председатель Верховной Рады я сегодня обращусь к президенту с предложением инициировать такой "круглый стол", - отметил он.

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Также, по словам председателя ВР, нужно четко определить 7-10 приоритетных задач на 2016 год, реализация которых должна быть начата и доведена до конца, и согласовать правила взаимодействия между президентом, парламентом и правительством.

Кроме того, считает Гройсман, в течение 2016 года нужно "провести реформирование Кабинета министров и Верховной Рады", превратив их в эффективные органы государственного управления, и провести "перезагрузку основных государственных институтов" для реализации общего плана.

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