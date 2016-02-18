"Все должны взяться за руки и забыть обиды": Яценюк призвал Порошенко "перевернуть страницу" и жить в мире

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал президента и все демократические силы «перевернуть страницу» и жить в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на заседании правительства.

Говоря о событиях в парламенте во время отчета правительства, Яценюк отметил: "Не просто как премьер, как человек, я их прощаю".

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"И обращаюсь к президенту, его фракции, всем демократическим силам: перевернули страницу. Мы не имеем права допустить ужасного сценария распада страны, и не имеем права повторять ошибки 2005 года", - призвал Яценюк.

По его словам, "поэтому все должны взяться за руки и забыть прошлые обиды" и двигаться дальше.

"Моя рука протянута президенту Порошенко и его фракции", - добавил он.