Сейчас известно о погибших в Днепре и Запорожской области. Среди раненых есть дети.

В результате массированной российской атаки на Днепр один человек погиб, 10 пострадали, среди них - двое детей 2 и 13 лет.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Там детализировали, что ночью российский ударный дрон ударил по 9-этажному жилому дому, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. На месте прилета возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей. А также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины", - отметили спасатели.

За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок.

Кроме того, оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. "К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

А в Харьковской области в результате удара управляемой авиабомбой по Песочинской громаде ранения получили 8 человек. В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждено несколько автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы.

Также, как добавили в Запорожской областной военной администрации, три человека погибли, еще шестеро ранены в результате вражеских атак на Запорожский, Васильевский и Пологовский районы.

Ночью под ударом врага также находилась Полтавская область. В результате ударов обесточен целый город Горишние Плавни. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также россияне ударили и по Кировоградской области. "Очередная массированная атака врага. Цель - критическая инфраструктура. В том числе и в Александрийском районе. Все живые - и это главное", - сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Он добавил, что подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации пожара, проводится обследование территории.

Удары по Украине

В ночь на 22 октября россияне ударили по инфраструктуре Украины. В общем Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 433 средств воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БПЛА различных типов: 405 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов).

В ночь на 5 октября россияне также задали комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

