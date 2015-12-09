Яценюк призвал Порошенко к единству

Арсений Яценюк напомнил, что один из основных месседжей Вице-президента США Джо Байдена, который выступил в украинском парламенте, касался единства.

«Вы как никто имеете самый большой политический опыт в этой стране. И я хочу вас заверить, Петр Алексеевич, что у нас есть только один путь, и я первый сторонник и ваш союзник, - путь единства, путь движения вперед и путь ответственности перед нашей страной», - подчеркнул премьер-министр Украины.

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«Это страна, в которой мы родились, в которой мы живем, и за которую мы отвечаем как избранные народом Украины политические лидеры», - добавил глава правительства.

«С нашей общей политической волей, со всей ответственностью перед украинским народом мы все пройдем. Мы примем не только Налоговый кодекс и бюджет. Мы сделаем нашу страну успешной. И следующий визит Президента Соединенных Штатов Америки, или любого другого лидера, которые нас сегодня поддерживают, будет со следующим мессиджем: «Им это удалось. Это удалось Президенту, это удалось правительству и, в первую очередь, это удалось народу Украины», - подчеркнул Арсений Яценюк.