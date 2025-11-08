Мы привыкли, что автомобили надо регулярно мыть, ведь они ездят по земле, из-за чего на них оседает пыль и грязь. Но зачем мыть самолеты, если они летают высоко в небе? Причины есть, и немалые, пишет AviationPros.
Как отмечает издание, на самом деле самолеты тоже постепенно покрываются пылью. Некоторые авиакомпании на самом деле недооценивают важность регулярной внешней мойки своих воздушных судов и тем самым теряют ряд очевидных преимуществ.
Чистый самолет как составляющая имиджа компании
Прежде всего, чистый самолет производит совсем другое визуальное впечатление, чем грязный. Ведущие мировые перевозчики, в частности Lufthansa, American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и другие, тратят немалые деньги на то, чтобы ухаживать за внешним видом своего флота.
Когда клиент видит блестящий, ухоженный самолет, у него формируется ощущение безопасности и уверенности в качестве сервиса. Зато загрязненные элементы - даже мелкие, такие как пыль на иллюминаторах - могут стать причиной негативного впечатления, особенно в мире, где фото из перелетов быстро распространяются в соцсетях.
"Чистый самолет является обязательным для любой авиакомпании, которая заботится о своей репутации и визуальном представлении. Даже само наличие грязи на иллюминаторах может нанести огромный удар по имиджу авиакомпании", - говорит эксперт отрасли Ян Брунштедт.
Финансовый аспект чистоты
Кроме репутационной составляющей, мытье самолетов имеет и прямой экономический эффект. Загрязнение корпуса увеличивает аэродинамическое сопротивление, что ведет к дополнительному потреблению топлива. Согласно данным Дэйва Андерсона, инженера Boeing, всего 1% увеличения сопротивления в Boeing 737 вызывает перерасход около 56 700 литров авиатоплива в год. При средней цене топлива 66,6 долл. за баррель это более 23 000 долларов дополнительных расходов ежегодно на один самолет.
Даже если регулярная очистка снижает сопротивление на 0,1%, это все равно дает экономию около 2300 долларов на самолет ежегодно. В масштабах флота из нескольких десятков или сотен бортов - это десятки или сотни тысяч долларов экономии.
Фактор безопасности
Отдельная причина поддерживать чистоту - возможность своевременно выявлять дефекты. Даже незначительные сколы или нарушения лакокрасочного слоя становятся "точкой входа" для коррозии. Регулярная мойка позволяет вовремя заметить проблемные участки и устранить их до появления серьезных проблем.
