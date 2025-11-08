Зарядка до 100% сама по себе не приводит к деградации батареи – современные устройства имеют защиту от "перезарядки"

В не столь отдаленном прошлом пользователям советовали не оставлять свои смартфоны подключенными к сети на ночь, иначе это может нанести серьезный ущерб аккумулятору. Несмотря на то, что современные модели имеют систему защиты от перезарядки, вопрос "вредит ли батарее ночная зарядка?" остается одним из самых популярных у пользователей.

Издание CNET задало этот вопрос инженерам и экспертам по аккумуляторам – и получило четкий ответ. Все не так страшно, как кажется, но нюансы есть.

Что будет, если оставить телефон на зарядке

Главное, что нужно знать: современные литий-ионные батареи защищены от перезаряда. Когда заряд достигает 100%, телефон автоматически прекращает подачу тока. Это значит, что если вы оставляете смартфон подключенным на ночь, он не "переполняется" энергией – зарядка просто останавливается.

При этом если телефон остаtтся на зарядке длительное время, минуя заряд-разрядные циклы, включается режим "trickle charge" – смартфон периодически теряет 1–2% и снова дозаряжается. Такая "подпитка" создает дополнительное тепловое воздействие, которое в долгосрочной перспективе и правда может ускорить деградацию аккумулятора.

Эксперты подчеркивают, что именно тепло, а не сам факт зарядки, является главным врагом батареи. Если телефон нагревается – например, лежит под подушкой, в плотном чехле или под прямыми лучами солнца – химические процессы в аккумуляторе ускоряются, и его емкость снижается быстрее.

Тем не менее, если вы обновляете телефон каждые 2-3 года, беспокоиться особо не о чем. Потеря емкости зачастую становится заметной только спустя несколько сотен циклов зарядки. Меж тем на рынке уже появляются модели, которые выдерживает более 1000 циклов зарядки.

Как максимально продлить срок службы аккумулятора

Для тех, кто хочет продлить срок службы батареи, специалисты рекомендуют избегать перегрева, не держать заряд постоянно на 100% и использовать встроенные настройки оптимизации зарядки, доступные на iPhone, Samsung и других Андроид-фонах.

Оптимально – поддерживать заряд в диапазоне примерно от 20–30% до 80–90%. Хотя это не строгая необходимость, а скорее "идеальный сценарий".

Эксперты подытоживают: оставлять смартфон на всю ночь на зарядке не опасно, но привычка держать его на зарядке целыми сутками, особенно в жарких условиях, постепенно снижает емкость АКБ. Современные системы защиты спасают устройство от быстрого износа, но законы физики и химии остаются неизменными – перегрев и полный заряд по-прежнему ускоряют старение аккумулятора.

