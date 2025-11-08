На Солнце происходят новые выбросы.

Сильная магнитная буря, которая наблюдается уже несколько суток подряд, продолжится и сегодня, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Как сообщается, в последнее время наша планета была под воздействием мощного солнечного ветра и выброса корональной массы, из-за чего уровень геомагнитной активности сильно повыслся. По данным астрономов, влияние корональной дыры на Солнце сохранится ещё несколько дней, хотя постепенно начнёт ослабевать.

В то же время ожидается прибытие нового выброса плазмы, который может усилить возмущения магнитного поля Земли. Если он окажется достаточно мощным или вызовет продолжительный южный наклон межпланетного магнитного поля, геомагнитная активность может снова подняться до уровня G3 (сильная буря).

По данным ученых, солнечная активность остаётся высокой. Утром 7 ноября зафиксирована длительная вспышка класса M и выброс вещества, оценка последствий которого ещё продолжается. Если этот выброс будет направлен к Земле, это может вызвать новые колебания магнитного поля ближе к концу недели.

Таким образом, 8 ноября возможны магнитные бури уровня G2–G3, особенно во второй половине дня и ночью. Людям, чувствительным к перепадам геомагнитного поля, стоит избегать перегрузок, пить больше воды и давать организму отдых.

