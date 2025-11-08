Дата 8 ноября - великий день для христиан, посвященный одному из самых почитаемых религиозных святых. Народный праздник сегодня в Украине считается счастливым для свадьбы. Также празднуется несколько профессиональных торжеств.
Какой сегодня праздник в мире
В Международный день пианиста обязательно стоит поздравить близких и знакомых мастеров игры на клавишных инструментах. Также в честь торжества можно насладиться фортепианной музыкой.
Также отмечается День урбанизма, с которым поздравляют градостроителей и всех людей, неравнодушных к благоустройству городов.
Остальные значимые всемирные праздники сегодня это День поддержки людей с дислексией, День радиологии, День каламбуров, День здоровой пищи, День капучино.
Какой сегодня праздник в Украине
Среди наиболее прославленных именинников даты упоминания достойны переводчица Мария-Иванна Грушевская, лирник Аврам Гребинь, поэт Остап Луцкий, военный деятель УСС Дмитрий Витовский, писатель и журналист Дмитрий Прилюк и художник Платон Билецкий.
Украинцы отмечают День КВН, в который можно поприветствовать комиков, артистов стендапа и всех знакомых, которые зарабатывают хорошим чувством юмора.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее по старому стилю 8 ноября чествовали мученика и чудотворца Дмитрия Солунского, которого называют покровителем военных и защитником христианской веры.
С переходом на новый календарь даже далекие от религии люди могут знать, какой сегодня церковный праздник. Это День архангела Михаила, небесного защитника Киева. Считается, что в эту дату будут услышаны все молитвы.
Какой сегодня праздник народный
Приметы сегодняшней даты гласят следующее:
- если потеплело, то вся зима будет теплой;
- солнечное небо предвещает раннюю весну в следующем году;
- красные облака вечером сулят сильный ветер;
- с Михаила наступают настоящие морозы.
По украинским верованиям в праздник сегодня принято ходить в баню, мыться и стирать одежду. К этому торжество заканчивают все огородные работы. Вечером накрывают богатый стол и приглашают всех родных. В давние времена говорили, что Михайлов день очень счастливый для свадьбы. Такая пара будет дружной и их никто не сможет поссорить.
Что нельзя делать сегодня
Как и все важные православные даты, 8 ноября - праздник, неудачный для тяжелого физического труда. Под строгим запретом конфликты, злоба, месть, жалобы на судьбу. Не стоит пользоваться острыми предметами (ножом, иглой, пилой и т.п.), поскольку повышается вероятность ранений и порезов.