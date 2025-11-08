Ученые отмечают, что находки не являются прямым доказательством истинности всего, что было написано в книге.

Армагеддон - это не только символическое название последнего решающего столкновения между силами добра и зла в истории мира, согласно библейскому пророчеству. Это еще и вполне конкретное место в современном Израиле, известное под библейским названием "Гора Мегиддо" или "Гар-Мегиддон". Недавно группа ученых сделала в этой местности новое археологическое открытие, пишет DailyMail.

Археологи объявили о находке уникальных артефактов возрастом 3300 лет. Во время раскопок, проведенных к востоку от искусственной горы, было найдено миниатюрное святилище, уцелевший зооморфный ритуальный сосуд в форме барана и один из древнейших в Израиле винный пресс возрастом 5000 лет.

Тель-Мегиддо, расположенный в долине Езреэль на севере Израиля, был стратегическим форпостом, который контролировал ключевые торговые пути в течение тысячелетий. По Библии, именно здесь, согласно Откровению 16:16, произойдет Армагеддон - апокалиптическая битва между добром и злом.

Кроме того, раскопки обнаружили погребальную зону вблизи храма, открытый алтарь для освящений и жилые здания, указывающие на расширение общины за пределы укрепленных стен. Винный пресс, описанный руководителями раскопок доктором Амиром Голани и Баранком Тзином как "убедительное доказательство" раннего производства вина, подтверждает косвенные свидетельства о виноделии в первых городских поселениях.

"Хотя Тель-Мегиддо давно признан ключевой локацией в изучении древней урбанистики и ханаанских культов, раскопки, которые мы провели на востоке от горы, раскрыли новую часть матрицы между известным поселением и окружающей активностью", - отметили исследователи.

Глава Израильского музея древностей Эли Эскусидо назвал открытие "национальным сокровищем", подчеркнув, что раскопки слой за слоем раскрывают тысячи лет повседневной жизни, верований и урбанистического развития в долине Эзреэль.

Найденные артефакты отражают ту роль Мегиддо как арены конфликтов и духовной борьбы, которая вдохновила авторов Библии указать это место, как точку для сбора войск перед последней битвой в конце времен. Хотя находки не доказывают буквальных событий Армагеддона, они рассказывают о социальной и духовной жизни людей тех времен, говорят ученые.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в Шотландии археологи раскопали поселение эпохи железного века. Кроме типичных находок (глиняная посуда, следы кузницы), обнаружили очередной загадочный сутерен - маленькое подземелье непонятного назначения.

По Шотландии их нашли уже более 200 - разной формы и размера. Но до сих пор никто не может четко объяснить, для чего эти подземелья использовались.

