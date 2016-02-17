Чубаров: Оккупированный Крым покинули около 35 тысяч человек, половина которых - крымские татары

Точное количество людей, которые покинули оккупированный Россией Крым, неизвестно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

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"Мы не знаем точную цифру не только в отношении крымских татар, но и всех, кто покинул оккупированный Крым. Правозащитники называют цифру от 25 до 35 тысяч. Официально взяты на учет далеко не все, кто покинул полуостров. Вообще-то считается, что это 35 тысяч, из них около половины - крымские татары", - сказал Чубаров.

Вместе с тем он отметил, что Меджлис стоит на том, что "никто не должен покидать Крым, пока его оттуда не выкинут или не посадят".