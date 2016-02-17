Чубаров: Оккупированный Крым покинули около 35 тысяч человек, половина которых - крымские татары
Вместе с тем он отметил, что Меджлис стоит на том, что "никто не должен покидать Крым, пока его оттуда не выкинут или не посадят".
Точное количество людей, которые покинули оккупированный Россией Крым, неизвестно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров.
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"Мы не знаем точную цифру не только в отношении крымских татар, но и всех, кто покинул оккупированный Крым. Правозащитники называют цифру от 25 до 35 тысяч. Официально взяты на учет далеко не все, кто покинул полуостров. Вообще-то считается, что это 35 тысяч, из них около половины - крымские татары", - сказал Чубаров.
Вместе с тем он отметил, что Меджлис стоит на том, что "никто не должен покидать Крым, пока его оттуда не выкинут или не посадят".