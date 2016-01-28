Джемилев рассказал, как Россия превращает оккупированный Крым в милитаризованную базу

Крым превращен в мощную базу, где сосредоточены, по разным оценкам, от 60 до 80 тысяч военнослужащих, рассказал он в интервью "Голосу Америки".

Кроме того, лидер крымских татар отметил, что на аннексированный полуостров постоянно поступает новейшая техника, а также РФ реставрирует ядерную базу под Ялтой, которую Украина покинула после подписания Будапештского меморандума.

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"Но сказать точно – завезли они ядерное оружие или нет – пока не можем сказать. Кроме того, там есть "Тополи", там есть "Искандеры", которые могут нести ядерное оружие. Крым превращен в милитаризованную базу сейчас, и это тревожно не только для Украины, но и для всего черноморского региона", - подытожил Джемилев.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз заявлял, что со стороны России было бы незаконно разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие.