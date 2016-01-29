КС рассматривает толкование слов "следующая очередная сессия" в 155 статье Конституции
Конституционный Суд в форме письменного слушания по представлению 51 народного депутата начал рассмотрение дела относительно толкования статьи 155 Конституции Украины «на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, авторы представления просят КС растолковать, «означает ли это положение, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть принят лишь на непосредственно следующей по номеру сессии Верховной Рады после сессии, на которой такой законопроект предварительно одобрен; или принятие законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины возможно на любой последующей сессии (то есть такой, которая имеет место позже по времени) после сессии, на которой состоялось предварительное одобрение такого законопроекта».
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Перед началом слушаний председатель КС Юрий Баулин информировал судей о том, что не поступала информация о конфликте интересов при рассмотрении этого представления, а также отводы судьям.
Судья-докладчик по делу Александр Литвинов зачитал письменный текст обращения, после чего судьи перешли в закрытый режим рассмотрения представления.
О дате и времени оглашения решения будет сообщено позже. Также письменное рассмотрение не предполагает выступлений сторон.
Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.
Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.
9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным. Нынешняя сессия, которая для принятия изменений в Конституцию является следующей, должна закончиться 29 января 2016 года, согласно измененному депутатами календарному плану.
20 января в Конституционный Суд поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положения статьи 155 Конституции Украины „на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины“ в контексте принятия изменений в Конституцию в части децентрализации.
В тексте конституционного представления, размещенном на сайте КС, говорится, что есть «неоднозначное понимание этой нормы». Как отмечается в документе, статьей 155 Конституции Украины предусмотрено, что предварительно одобренные изменения в Конституцию Украины считаются принятыми, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» за законопроект проголосовало не менее двух третей от конституционного состава ВР, то есть 300 голосами.
Вместе с тем в представлении сказано: «Из-за ограничения во времени на выполнение необходимых процедур для окончательного одобрения проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» №2217а может сложиться ситуация, когда законопроект может быть не рассмотрен на протяжении третьей сессии ВР».
Депутаты хотят, чтобы КС растолковал, идет ли речь о следующей по номеру сессии ВР, или «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады Украины».
Депутаты просят Конституционный Суд рассмотреть это представление как безотлагательное. Среди подписантов представления, в частности, депутаты из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».