КС рассматривает толкование слов "следующая очередная сессия" в 155 статье Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, авторы представления просят КС растолковать, «означает ли это положение, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть принят лишь на непосредственно следующей по номеру сессии Верховной Рады после сессии, на которой такой законопроект предварительно одобрен; или принятие законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины возможно на любой последующей сессии (то есть такой, которая имеет место позже по времени) после сессии, на которой состоялось предварительное одобрение такого законопроекта».

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Перед началом слушаний председатель КС Юрий Баулин информировал судей о том, что не поступала информация о конфликте интересов при рассмотрении этого представления, а также отводы судьям.

Судья-докладчик по делу Александр Литвинов зачитал письменный текст обращения, после чего судьи перешли в закрытый режим рассмотрения представления.

О дате и времени оглашения решения будет сообщено позже. Также письменное рассмотрение не предполагает выступлений сторон.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным. Нынешняя сессия, которая для принятия изменений в Конституцию является следующей, должна закончиться 29 января 2016 года, согласно измененному депутатами календарному плану.

20 января в Конституционный Суд поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положения статьи 155 Конституции Украины „на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины“ в контексте принятия изменений в Конституцию в части децентрализации.

В тексте конституционного представления, размещенном на сайте КС, говорится, что есть «неоднозначное понимание этой нормы». Как отмечается в документе, статьей 155 Конституции Украины предусмотрено, что предварительно одобренные изменения в Конституцию Украины считаются принятыми, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины» за законопроект проголосовало не менее двух третей от конституционного состава ВР, то есть 300 голосами.

Вместе с тем в представлении сказано: «Из-за ограничения во времени на выполнение необходимых процедур для окончательного одобрения проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» №2217а может сложиться ситуация, когда законопроект может быть не рассмотрен на протяжении третьей сессии ВР».

Депутаты хотят, чтобы КС растолковал, идет ли речь о следующей по номеру сессии ВР, или «имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады Украины».

Депутаты просят Конституционный Суд рассмотреть это представление как безотлагательное. Среди подписантов представления, в частности, депутаты из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».