Порошенко подписал закон о новой процедуре принятия изменений в Конституцию

Как сообщает сайт главы государства, президент подписал Закон №948-VIII «О внесении изменений в статью 149 регламента Верховной Рады Украины».

Этот закон сегодня был проголосован Верховной Радой и поступил президенту на подпись.

Читайте такжеВопрос изменения регламента Рады имеет политическую целесообразность - Луценко

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, парламент изменил процедуру принятия изменений в Конституцию в части очередности сессии.

Законом предусмотрено, что если законопроект о внесении изменений в Конституцию (который по заключению Конституционного Суда соответствует требованиям статей 157, 158 Основного Закона) был предварительно одобрен ВР и не был рассмотрен на следующей очередной сессии после предварительного одобрения, тогда такой законопроект рассматривается Верховной Радой на следующей за ней очередной сессии.

Народный депутат Николай Томенко (фракция БПП) подчеркнул, что сегодня в парламенте часть коалиции вместе с «Оппозиционным блоком» решила изменить те статьи Конституции, которые сегодня должны меняться путем референдума. Он отметил, что при таком подходе может случиться так, что парламент начнет “играться и с другими разделами” Конституции и может дойти до того, что будут отменены понятия об унитарности Украины, о государственности украинского языка.

Председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк призвал всех народных депутатов “остановиться и сохранить Конституцию, которая написана теми людьми, которые были романтиками, но были объективными людьми, которые уважали право”.

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сегодня “в стенах парламента происходит антиконституционный переворот”. Он подчеркнул, что в Конституции четко определено, что изменения в Конституцию вносятся окончательно на следующей очередной сессии. По его словам, данным законом из-за внесения изменений в регламент по сути эта норма отменяется, и это все делается частью коалиции вместе с «Оппозиционным блоком».

В ответ председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что нет никаких объективных причин говорить о каких-то неконституционных действиях. По его словам, речь идет о том, что по инициативе депутатов предоставляется время на дополнительную дискуссию. Гройсман подчеркнул, что это не имеет никакого отношения “к изменениям в Конституцию, переворотам и всему прочему”. По его словам, речь идет о том, чтобы продолжить дискуссию по вопросу внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.