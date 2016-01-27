Порошенко назначил двух судей Конституционного суда

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Виктор Колесник – заведующий отделом конституционно-правовых проблем государственного строительства Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. В 2003 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук.

Привлекался Советом Европы в качестве эксперта по подготовке отчета о соответствии украинского законодательства Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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В свою очередь, Владимир Мойсик является кандидатом юридических наук. С 1983 по 1990 гг. работал судьей Железнодорожного районного суда г. Киева, с 1990 по 1995 гг. – судьей Киевского городского суда, с 1995 по 2006 гг. – судьей Верховного Суда Украины. Советник Президента Украины в 2005 – 2010 гг. Народный депутат Украины IV, V, VI созыва.