Украина готова к "взрыву" и неповиновению - Кравчук

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

"За годы независимости у нас не было потерь своей территории, никогда не была нарушена территориальная целостность, не было войны и не было такого обнищания. Жили небогато всегда, бедно, я не говорю, что когда-то жили богато. Но если за один или полтора года уровень жизни в Украине упал вдвое (так статистика пишет), то это уже трудно. Украина готова к взрыву. Готова к взрыву и неповиновению. Об этом уже свидетельствуют и наблюдения", - заявил Кравчук.

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Во избежание "взрывов" в обществе Кравчук рекомендовал действующей власти пообщаться с населением всех регионов и ответить на его вопросы.

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"Настолько неорганизованная эта система управления и власти, что очень трудно что-то сделать. Я скажу вам одно, самое важное. Если народ не имеет доверия к власти, если народ не поддерживает власть - власти действовать чрезвычайно трудно. Как преодолеть этот барьер между властью и народом? Обратиться к народу, непосредственно. Повторяю, не рассказывать через СМИ, интервью, яркие выступления, а к народу, непосредственно. Скажем, собрать во дворце "Украина" представителей народа со всех регионов и прийти туда пообщаться с людьми. Да, будет трудно. Зададут очень сложные вопросы. А какой выход?", – отметил Кравчук.

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Напомним, приоритетом 2016 года президент Украины Петр Порошенко назвал установление мира и возвращение в Украину Донбасса. Ранее представители власти обещали, что 2016 год будет "годом роста украинской экономики".