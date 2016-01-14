Реакцией на невыполнение РФ Минских соглашений будет ужесточение санкций - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на своей первой в 2016 году пресс-конференции.

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"Есть ли угроза в том, что Россия снова не выполнит и не имплементирует какие-то пункты Минских соглашений? Я буду с вами откровенным, эта угроза действительно есть!", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства сказал, что реакцией на невыполнение Россией Минских соглашений будет усиление очередных санкций.

"Какова будет реакция на эту угрозу? Санкции (были) продлены, или если произойдет обострение - ужесточены", - подчеркнул Порошенко.

"Мы не собираемся торговать санкциями, мы не собираемся каким-то образом сделать хуже России или российскому народу. Мы собираемся восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Именно на это направлены Минские договоренности", - отметил он.

Президент в очередной раз подчеркнул, что санкции против России не могут быть сняты до полного выполнения ею Минских соглашений

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"Мы подчеркиваем, что санкции не могут быть сняты, пока все пункты Минских соглашений не будут полностью имплементированы, никакой торговли здесь не должно быть: начиная от вывода войск, заканчивая возвращением контроля над границей, начиная от разоружения незаконных вооруженных формирований и завершая проведением выборов по украинскому законодательству в местные органы власти. Ни на какие торги Украина не пойдет", - добавил Порошенко.