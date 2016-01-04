Население Лондона достигло своего исторического максимума - СМИ

Число жителей Лондона достигло самого высокого в истории показателя - 8,6 миллиона жителей. Каждый третий житель родился за границей, а в некоторых районах города половина происходят из других стран, сообщает Европейская правда со ссылкой на данные издания Daily Mail.

"Жители родом из Индии доминируют в десяти из 32 районов Лондона, в то время как лондонцы, которые родились в Нигерии, Польше, Турции и Бангладеш имеют высокие цифры по меньшей мере в трех районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых районах, включая Вестминстер, Кенсингтон, Челси и Брент больше половины населения родились за границей.

За последние два десятилетия в Лондон приехали два миллиона человек, многие из них из-за рубежа.

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Примерно 267 тысяч лондонцев родились в Индии, 135 тысяч в Польше, 113 тысяч в Пакистане, из Бангладеша приехали 126 тысяч и 112 тысяч из Ирландии.

В общем, из трех миллионов, которые не являются британскими резидентами, 40% прибыли из Европы, 30% - с Ближнего Востока и Азии, 20% - из Африки и 10% - из Америки или Карибского бассейна.

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Эксперты считают, что число лиц, которые родились за рубежом и живут в Лондоне превысит количество местных британцев до 2031 года.