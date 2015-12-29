Прогноз Stratfor для Украины: "замороженный" конфликт и медленный рост экономики

Об этом говорится в прогнозе Stratfor по политической и экономической ситуации в мире на 2016 год.

Аналитики Stratfor считают, что Минские соглашения останутся основой дипломатических переговоров по решению конфликта на Донбассе. Вместе с тем, Россия и боевики имеют иную интерпретацию политической составляющей Минских соглашений, чем Украина и Запад. Эти различия будут препятствовать достижению в 2016 году более полных договоренностей по политическому и военному урегулированию конфликта.

Кроме того, Соединенные Штаты и Европейский Союз почти гарантированно сохранят санкции против России в следующем году, если Москва не докажет, что готова отказаться от контроля над границей между Россией и территориями боевиков и допустить туда наблюдателей ОБСЕ. Москва вряд ли пойдет на уступки по обоим этим вопросам, считают в Stratfor.

Читайте такжеПрогноз Stratfor о политической и экономической ситуации в мире: противостояние Турции с Россией неизбежно

В докладе говорится, что перманентный конфликт на востоке Украины будет лишь одной из многих серьезных проблем для Киева в следующем году. "Ультраправые и националистические группы продолжат подрывать украинскую власть и препятствовать Киеву выполнить свои политические уступки боевикам. Это, в свою очередь, будет гарантировать, что Донецк и Луганск останутся вне политического контроля Киева, хотя некоторые экономические связи могут быть восстановлены, ввиду такой необходимости для обеих сторон в течение года", - отмечается в докладе.

Непопулярность жестких экономических мер и медленные темпы правовой и судебной реформ, скорее всего, приведет к показательному переформатированию должностных лиц в Киеве в 2016 году, с потенциальной заменой подвергающегося критике украинского премьер-министра Арсения Яценюка. Но, президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, продолжит прозападный курс Киева. Аналитики отмечают, что доступ к финансовой поддержке Запада и содействие в сфере безопасности со стороны НАТО и, в частности, США, являются ключевыми для выживания украинской власти.

В контексте украинской экономики аналитики Stratfor отмечают, что после 10-процентного падения в 2015 году она начнет постепенно восстанавливаться в 2016 году. При этом, высокий уровень инфляцияи и безработица продолжат стимулировать протесты со стороны населения. Экономические связи Киева с Москвой, скорее всего, будут ослабевать. При этом, страны будут обсуждать погашение задолженности, вопросы энерго- и электроснабжения, и выполнения Украиной торгового соглашения с Европейским Союзом, которые вступает в силу 1 января 2016 года. Будет снижаться торговля ресурсами в сфере энергопоставок и сельскохозяйственных товаров между Украиной и Россией, однако, Киев постепенно переориентирует свою экономику и широкие стратегические интересы от России к Западу.