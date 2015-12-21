В БПП прогнозируют переформатирование Кабмина весной следующего года

Об этом заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко в эфире телеканала Интер, передают Подробности.

"Необходимо менять ситуацию к лучшему. Будем начинать с программных документов, с министров, финансовой помощи, поквартальной программы реформ. Только после этого поговорим о судьбе правительства. Я прогнозирую, что это может случиться в марте-апреле следующего года", - отметил Луценко.

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По его словам, к действующему правительству накопилось много вопросов.

"Но худший сценарий, который можно себе представить, и тот, который проталкивала определенная группа депутатов, это снять премьера и не назначить другого. Это означает: правительство без премьер-министра, парламент без коалиции, страна без бюджета, экономика без помощи МВФ. Это недопустимо, и мы никогда на это не пойдем", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко прогнозировал, что к новому году произойдут кадровые изменения в правительстве.

Луценко отметил, что “изменения в правительстве обсуждаются, но на сегодняшней встрече с премьер-министром Украины они не обсуждались”.

Луценко добавил, что пока речь идет “о консультациях между фракциями о заполнении уже существующих вакансий и определении тех министров, которые являются неэффективными”.