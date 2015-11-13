Аналитики Stratfor: у боевиков больше нет причин соблюдать перемирие

Ситуация на востоке Украина может еще больше накалиться, выйдя за рамки вооруженных стычек в ходе локальных наступлений, сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

"За прошедшую неделю мы зафиксировали активизацию боестолкновений вдоль линии разграничения в восточной Украине, а также возвращение тяжелого вооружения обеими сторонами конфликта обратно к линии фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что промедление с выполнением Минских соглашений означает, что европейские санкции вряд ли будут сняты с России в январе следующего года, что автоматически лишает сепаратистов и Москву причин соблюдать перемирие.

"С 1 сентября ситуация вдоль линии разграничения была относительно спокойной, а обстрелы стали редкостью, но в конце октября все изменилось. Начали появляться независимые отчеты об учащающихся нарушениях прекращения огня в окрестностях Донецка", - подчеркивает издание.

Сообщается, что 6 ноября сепаратисты и украинская армия сообщили об отводе от линии фронта крупнокалиберных минометов в окрестностях Донецка, но минометные обстрелы не прекратились, так что обе стороны начали возвращать к линии фронта отведенное ранее тяжелое вооружение.

В основном, перемирие нарушалось использованием стрелкового оружия, в том числе винтовок, станковых пулеметов и гранатометов, однако несколько раз были зафиксированы танки и артиллерия.

"Зафиксированы явные признаки того, что Москва по прежнему контролирует ситуацию в оккупированных сепаратистами районах. Недавно Донецк посетил с визитом высокопоставленный российский чиновник, а войска РФ в значительном количестве расквартированы в Луганске и Донецке", - говорится в сообщении.

В статье подчеркивается, что большинство боев велись на севере и западе от Донецка, в то время как в окрестностях Луганска и Мариуполя было относительно спокойно. Это свидетельствует лишь о том, что Москва или лидеры ЛНР/ДНР не отдавали сепаратистам приказа на возобновление боев с украинской армией вдоль всей линии разграничения, а это означает – боевики еще не готовы к операции в окрестностях Донецка.

Сейчас еще сложно предвидеть направление наступательной операции террористов, но не стоит забывать, что окрестности Донецка открывают доступ к Славянску и Краматорску, которые однажды уже были оккупированы боевиками.

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"Без немедленной реализации Киевом всех положений Минских соглашений Москва лишается возможности выйти из-под санкций, а вместе с этим – и причин, которые бы заставили боевиков на востоке Украины соблюдать договор о прекращении огня. Нарушения перемирия все учащаются, что грозит возобновлением широкомасштабных наступательных операций", - резюмирует издание.