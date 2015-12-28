Коломойский сделал заявление по делу Корбана и требует прекратить репрессии

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс. Текст заявления приводим полностью.

"Очевидно, что судебный процесс над Корбаном модерируется не судом, а третьими лицами из внешних кабинетов. Этим процессом власть дискредитировала свои намерения провести судебную реформу, ее можно уже не продолжать.

Впервые в Украине власть организовала судебные процессы, непрозрачно выбирая подсудность и удобные для себя районные суды. Раньше никогда не применялась практика географического переноса судебных заседаний без судебного контроля и решений об этом вышестоящих судов.

Не доведя до конца задекларированное очищение судебной системы, власть взяла в заложники всех судей страны через механизмы угроз, публичной дискредитации, люстрации, переаттестации и их уголовного преследования.

Начатые неделю назад президентом Украины новые конституционные инициативы реформирования судов уже не наберут 300 голосов депутатов и обречены на провал. Это значит, что в процессе этой длинной парламентской процедуры украинские судьи будут находиться в объективной зависимости от президентской администрации, которая контролирует большинство в Высшем совете юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей.

Власть должна немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс и консенсус.

Чтобы вернуть доверие к судебной реформе, нужно немедленно созвать новую конституционную комиссию, исключив участие в ней чиновников и депутатов. Все должно начаться заново, с чистого листа", - заявил экс-глава Днепопетровской ОГА.

Напомним, Геннадий Корбан был руководителем аппарата в Днепропетровской ОГА, когда ею руководил Игорь Коломойский. Корбан активно сотрудничал с волонтерами и организовывал помощь военным в зоне АТО.

31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

В воскресенье, 27 декабря, Днепровский суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения лидеру партии УКРОП Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

На судебном заседании, которое началось в 9:30 прокурор вновь попросил о принудительном приводе политика в суд. Напомним, в субботу Корбана госпитализировали с заседания в больницу Амосова.

Ранее стало известно, что кроме начальника больницы, который является фигурантом коррупционных скандалов, в деле Корбана есть и другие участники, которые находятся в прямой зависимости от правящей власти. Выяснилось, что председательствующий по делу Корбана судья Николай Чаус находится в процедуре увольнения за нарушение присяги.

Адвокаты уже давно называют Чауса одним из главных фальсификаторов дел в столице. Он отличился репрессиями над автомайдановцами зимой 2014-го и находится под следствием. Показательно, что имя Чауса уже не раз звучало на заседаниях дисциплинарной комиссии Высшего совета юстиции.

Кроме этого, стало известно, что председатель Днепровского суда Киева Неля Ластивка иногда помогает заработать на жизнь Игорю Кононенко и Руслану Князевичу, которые именно в этом суде устанавливают контроль над крупнейшим в Киеве торговым центром Sky Mall.