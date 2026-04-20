Четыре знака Зодиака будут самыми удачливыми в ближайшие недели

Этот период продлится до 20 мая.

Солнце перешло в знак Тельца, и для четырех знаков Зодиака начался по-настоящему удачный период. Они ощутят особенно заметный прилив удачи, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Телец

С переходом Солнца в ваш знак вы почувствуете, что пришло ваше время. Вы окажетесь в центре внимания, даже если обычно не стремитесь к этому. Усилия, вложенные в личностный рост и проработку прошлого, начнут приносить результаты. С 2 мая, когда Меркурий войдёт в ваш знак, усилится способность ясно выражать мысли и заявлять о себе. А в период с 10 по 14 мая возрастёт уверенность, креативность и лёгкость в общении благодаря благоприятным астрологическим аспектам.

Рак

Для вас этот период связан с общением и социальными связями, ведь Солнце активирует сферу дружбы и коллективов. В этом году эффект усиливается благодаря Юпитеру в вашем знаке. Стоит чаще встречаться с людьми, налаживать контакты и участвовать в совместных проектах. Особенно середина мая подарит ощущение вовлечённости, интеллектуальной активности и поддержки со стороны единомышленников. Это также отличное время для новых дружеских связей и командной работы.

Дева

После более закрытого и глубокого периода наступает время расширения горизонтов. Сезон Тельца вдохновляет вас на развитие, обучение и новые впечатления. Возможны поездки, взаимодействие с наставниками или интерес к новым философиям. Это время, когда стоит выходить за рамки привычного и пробовать новое. С начала мая усилится влияние Меркурия, а в середине месяца удача может прийти через друзей, коллективы или совместные проекты.

Козерог

Этот сезон напомнит вам о важности радости, творчества и личных желаний. Активируется сфера любви, самовыражения и удовольствий. Захочется больше лёгкости, спонтанности и вдохновения. После 4 мая вам станет проще открыто говорить о своих чувствах и делиться идеями. В середине месяца возрастает шанс на яркие события в личной жизни, приятные моменты с близкими и гармонию в отношениях.

