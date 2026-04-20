В Украине впервые внедряют наземную станцию для оптоволоконных дронов, – Минобороны

Уже разработаны единые технические требования к аналоговым наземным станциям.

В украинской армии впервые внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

"Сегодня дроны на оптоволокне – один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБ и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность. Однако для каждого оператора, работающего с оптоволоконными дронами, существует проблема – "зоопарк" наземных станций управления для запуска БПЛА", – отметил он.

По словам министра, на фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому во время выхода на позиции операторы вынуждены брать с собой 3–5 различных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и сокращает время на выполнение боевых задач.

"Сегодня существует два типа наземных станций для оптоволоконных дронов – аналоговые и цифровые. Наиболее распространены аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений", – отметил Федоров.

Он рассказал, что сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе станции будут переданы в подразделения для боевого тестирования. Следующий этап – цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта, добавил Федоров.

"Наша цель – сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько разных решений и устраняет излишнюю сложность в работе подразделений. По поручению президента уничтожаем врага во всех сферах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно устраняем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", – пояснил глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, Украина ускоряет поставки наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта. 100% фронтовой логистики должны выполнять именно такие системы.

Ключевая задача – удовлетворить запрос фронта на НРК и ускорить поставки в войска. НРК выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на фронте. Только за март – более 9 000 миссий, выполненных военными. Цель – 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы.

В первом полугодии 2026 года в связи с возросшей потребностью Украина заключит контракты на 25 000 НРК, которые будут постепенно поставляться на фронт. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Агентство оборонных закупок уже заключило 19 контрактов на 11 млрд грн с производителями.

