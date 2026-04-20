Британский турист был поражен одной неожиданностью на сверхпопулярном курорте в Испании

Этот прибрежный город на побережье Коста-Бланка часто называют "испанским Лас-Вегасом".

Британский турист поехал в Бенидорм (Испания) и был удивлен одной деталью - неожиданной "пробкой" из скутеров для людей с ограниченными физическими возможностями, пишет Express.

Отмечается, что Бенидорм - курорт, куда британцы возвращаются снова и снова, и на то есть веские причины. Регион известен теплым климатом, насыщенной ночной жизнью и оживленными пляжами. Он давно завоевал репутацию любимого места отдыха для огромного количества туристов.

Ежегодно сюда приезжают от 800 до 900 тысяч британцев, что делает их самой многочисленной группой иностранных туристов в городе. Этот прибрежный город на побережье Коста-Бланка часто называют "испанским Лас-Вегасом" из-за множества баров, клубов и кабаре, особенно в районе Леванте и на улице Жерона.

Видео дня

Один из туристов поделился в соцсетях видео с неожиданной сценой, которое быстро стало вирусным. Дело в том, что Бенидорм привлекает очень разнообразную публику, и состав отдыхающих меняется в зависимости от сезона и района города. Хотя курорт традиционно ассоциируется с британскими туристами, ищущими "солнце и море", он также популярен среди самих испанцев, пенсионеров.

Отдыхающий Мэтти Пауэлл из Северного Уэльса рассказал о своей поездке, отметив, что увидел "все, чего ожидал, и даже больше", выглянув из окна отеля. Мужчина опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлена "пробка из мобильных скутеров", предназначенных для инвалидов и пенсионеров, на одной из дорожек Бенидорма.

В подписи он в шутку отметил:

"Пробка из мобильных скутеров не входила в мой список на 2026 год".

Курорт для всех

Люди, которые пользуются электроскутерами для передвижения, часто выбирают Бенидорм благодаря его равнинному рельефу и удобной инфраструктуре, особенно вдоль длинных набережных.

Это делает город необычным направлением, где люди с ограниченной мобильностью могут самостоятельно передвигаться на значительные расстояния.

Видео быстро набрало популярность - более 105 тысяч лайков.

Пользователи активно шутили. Один написал:

"Город в надежных руках".

Другой добавил:

"Возможно, поеду туда, чтобы понаблюдать за британцами".

Еще один курьез - "Чарли"

Эта история появилась после еще одного вирусного случая: американский турист также остался озадаченным во время поездки в Бенидорм.

Путешественник Калани рассказал, что во время пребывания его неоднократно спрашивали о ком-то по имени "Чарли". После вечеринок в туристическом районе к нему подходили люди, предлагая "Чарли".

В конце концов подписчики объяснили ему, что речь идет о распространенном сленге - так называют кокаин.

Что еще почитать о туризме в мире

Напомним, новый поезд соединит Дублин с таинственными замками и девственными пляжами Ирландии. Многие путешественники отмечают Корк, Голуэй и Скалы Мохер даже больше, чем обширную столицу. Новая железнодорожная линия может стать ответом - особенно для тех, кто стремится открывать для себя менее известные места, а не популярные "почтовые" локации, которые кажутся знакомыми еще до приезда.

Маршрут создан в первую очередь для ежедневных поездок, но туристам также стоит обратить на него внимание. Ведь он открывает доступ к малоизвестным замкам и почти нетронутым пляжам.

Вас также могут заинтересовать новости: